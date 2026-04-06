Посол заявил, что у Ирана должно быть право на экспорт нефти через Ормузский пролив

Джалали: Иран должен иметь право на свободный экспорт нефти через Ормузский пролив

Иран должен иметь право на свободный экспорт нефти через Ормузский пролив, в противном случае через пролив ее никто экспортировать не будет. Об этом РИА Новости заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Все прибрежные государства Персидского залива должны пользоваться свободным экспортом нефти через Ормузский пролив, и односторонние западные санкции не должны препятствовать этому процессу, включая экспорт Ирана», — сказал дипломат.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.