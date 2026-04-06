Самолет прервал посадку из-за свадебного салюта рядом с полосой

Во Франции самолету пришлось уйти на второй круг из-за свадебного салюта

Самолет авиакомпании EasyJet был вынужден прервать посадку в аэропорту Парижа после того, как рядом со взлетно-посадочной полосой запустили свадебный салют, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Самолет, следовавший из Венеции, уже заходил на посадку, когда капитан заметил вспышки света и клубы дыма у земли рядом с полосой, и решил уйти на второй круг.

По данным местных властей, фейерверки запускали несколько человек из свадебной процессии, состоявшей примерно из 15 автомобилей. Сразу после обнаружения вспышек пилот принял решение отказаться от посадки и выполнить уход на второй круг.

В аэропорту были немедленно активированы аварийные процедуры, а одна из полос временно закрыта для проверки. Позже диспетчеры перенаправили рейс на другую посадочную полосу, куда и самолет благополучно приземлился.

В EasyJet подтвердили инцидент, отметив, что решение об уходе на второй круг было стандартной мерой предосторожности.

«Посадка прошла в штатном режиме, и безопасность пассажиров ни в один момент не была под угрозой», — заявили в компании

