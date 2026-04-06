Театр Моссовета впервые поедет на гастроли в Турцию

Елена Лапина

Тунисе Театр Моссовета отправится на гастроли в Турцию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

Труппа учреждения примет участие в XXV Международном театральном фестивале в Адане. На сцену выйдут народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженные артисты Виталий Кищенко и Валерий Яременко, а также Дарья Балабанова. Выступления пройдут 8 и 9 апреля.

В рамках мероприятия театр представит спектакль художественного руководителя театра Евгения Марчелли «Тартюф». Для своей постановки режиссер выбрал прозаичный перевод одноименной пьесы драматурга Жана-Батиста Мольера.

«Рассказывать историю в той легкой форме сатирической комедии, которую задумывал Мольер, сегодня мне кажется не совсем интересным. Превращение классической комедии в современный трагифарс ставит героев ближе к сегодняшнему зрителю, а смыслы, заложенные автором еще 360 лет назад, каждый прочувствует и найдет для себя самостоятельно», — поделился постановщик.

