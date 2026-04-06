Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Проводница, которую россиянин вытолкнул из поезда, рассказала подробности инцидента

Фонтанка: пассажир, вытолкнувший проводницу из поезда, ничего ей не говорил

Мужчина, напавший на проводницу в поезде в Петербург, не сказал ни слова перед своими действиями. Об этом в беседе с «Фонтанкой» заявила сама женщина, Ирина.

По ее словам, с пассажиром она почти не пересекалась, с ее коллегами он вел себя вежливо. На станции Поназырево поезд остановился и «не дотянул до платформы». Женщина вышла посмотреть, что произошло. После этого к ней подошел мужчина.

«Просто без слов. Я даже не успела задать вопрос: «Что вы хотите?» Увидела боковым зрением, что кто-то вышел, хотела вполоборота спросить – и в этот момент он со всего размаха толкает меня из вагона», – рассказала Ирина.

Она упала на насыпь и, заметив, что в его руках что-то блестит, стала кричать, что у него нож. Позже выяснилось, что это была чайная ложка.

Затем ей помогли забраться в последний вагон, где она ехала сидя, с ужасными болями. Мужчина тем временем сел на свое место, и, когда к нему подошла начальница поезда, приставил к горлу ложку. Пассажиры помогли его скрутить.

У Ирины компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга, подняться самостоятельно она сможет только через три месяца.

Инцидент произошел под Костромой в поезде, следовавшем из Челябинска в Петербург. Проводница якобы не разрешила мужчине закурить, после чего он проявил агрессию. Пассажира задержали.

Ранее россиянин пытался выбросить экс-супругу с балкона на 19-м этаже.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!