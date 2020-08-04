Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что будущей осенью в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

В сезоне 2020-2021 годов ВОЗ рекомендует в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), рассказали в Роспотребнадзоре.

Специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для вакцин.

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