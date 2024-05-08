В украинском регионе повреждены объекты критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины зафиксировали повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

По его словам, повреждения зафиксированы в том числе на объектах критической инфраструктуры.

До этого стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье повреждены объекты критической инфраструктуры. Украинское издание «Зеркало недели» писало, что в Запорожье фиксируются перебои с электро- и водоснабжением после произошедших там взрывов.

В ночь на 8 мая в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области оборудование электросетей получило повреждения.