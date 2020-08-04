Синоптики предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенном индексе ультрафиолетового излучения в ряде регионов России, передает ТАСС.

По его словам, в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни будет достигать опасных отметок — в районе 6-7 единиц по шкале от 1 до 12 единиц.

В Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму и республиках Северного Кавказа индекс будет еще выше — 8-10 единиц.

«Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — объяснил синоптик.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе от 3 единиц необходимо использовать солнцезащитные средства.

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