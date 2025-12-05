Суд вынес приговор изобретателю Ревину по делу о госизмене

Предприниматель и изобретатель из Курска Виталий Ревин признан виновным по уголовному делу о государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В публикации отмечается, что суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также Ревину назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Согласно информации следствия, россиянин по собственному желанию связался с представителями украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и предложил спроектированный им зенитный прожектор для выявления подлетающих к Киеву российских беспилотных летательных аппаратов. Устройство, созданное из заказанных в Китае комплектующих, Ревин отправил на Украину посылкой через Литву.

На допросе подруга Ревина рассказала, что мужчина придерживался оппозиционных взглядов и выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания россиянин рассказал, что понимал, какому суровому наказанию его могут подвергнуть за сотрудничество с террористами.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену.