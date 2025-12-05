На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье спасли ребенка, которого рассекла стеклянная дверь

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 11-летнюю девочку с резаной раной ягодицы длиной 25 см. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

11-летняя девочка была доставлена в больницу с глубокой раной ягодицы, нанесенной осколками стеклянной двери. Школьница, играя в догонялки, не заметила стеклянную дверь и на полном ходу врезалась в нее.

Стекло разбилось, и крупный осколок рассек мягкие ткани, оставив рану длиной 25 см и шириной 4 см. В мышцы вонзилось множество мелких осколков. Медики приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

«Специалисты кропотливо извлекли инородные тела, стараясь максимально сохранить поврежденные нервы и сосуды, и аккуратно зашили рану. Девочке повезло, что не были задеты жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды. Однако травма оказалась настолько серьезной, что потребовала последующего длительного периода реабилитации», — сообщил главный врач МОЦОМД Александр Григорьев.

Состояние ребенка стабильное, ее выписали домой. Для полного восстановления ей назначен курс физиотерапии и лечебной физкультуры

Ранее московские хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку

