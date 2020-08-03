В Минпросвещения опровергли информацию о переходе на удаленное обучение
Публикации в соцсетях о подготовке к повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, передает РИА «Новости».
По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.
«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — сказал Зайцев.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей о переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
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