В Минпросвещения опровергли информацию о переходе на удаленное обучение

Публикации в соцсетях о подготовке к повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, передает РИА «Новости».

По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.

«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — сказал Зайцев.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей о переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.

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