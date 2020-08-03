В Хабаровске «заминировали» аэропорт
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Хабаровский аэропорт поступило сообщение о «минировании», передает РИА «Новости».
«Минированным», согласно поступившему сообщению, оказался терминал внутренних авиалиний.
Ввиду этого было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта.
Собеседник агентства уточнил, что в здании прошла проверка, сообщение, которое стало пятым по счету за две недели, оказалось ложным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Угроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась
— В Москве сообщили о «минировании» метро и редакции «Комсомольской правды»
— В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали 2,5 тысячи посетителей ТЦ