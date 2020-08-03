В Хабаровске «заминировали» аэропорт

В Хабаровский аэропорт поступило сообщение о «минировании», передает РИА «Новости».

«Минированным», согласно поступившему сообщению, оказался терминал внутренних авиалиний.

Ввиду этого было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что в здании прошла проверка, сообщение, которое стало пятым по счету за две недели, оказалось ложным.

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