Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Общее число умерших в столице увеличилось до 4 498 человек, следует из данных оперштаба.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Всем плевать»: как в тюрьмах реагируют на COVID-19

— «Будет подниматься»: грозит ли России вторая волна COVID-19

— Оперштаб: эпидемиологическая ситуация в Москве стабильна