ВОЗ: в мире выявлено почти 263 тысячи новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в мире выявлено почти 263 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, 2 августа на планете зафиксировано 262 929 новых случаев COVID-19. За сутки скончался 5 851 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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