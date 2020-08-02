В Москве десантники подрались с росгвардейцами
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Десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что причина конфликта пока неизвестна.
Есть пострадавшие и задержанные, число которых не уточняется.
На месте происшествия работает ОМОН.
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