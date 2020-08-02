В Крыму уволили охранника санатория, прогонявшего нагайкой туристов с пляжа

Администрация крымского санатория «Форос» уволила охранника, который угрожал туристам нагайкой и прогонял их с пляжа.

Инцидент произошел 31 июля, на данный момент руководство санатория устанавливает виновных. Отмечается, что анализ случившейся ситуации переведен в правовое поле.

«В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу», — сообщается в Instagram санатория.

Трудовой договор с охранником был расторгнут.

Ранее в СМИ появилась информация, что охранник отеля с нагайкой набросился на семью с ребенком на пляже, чтобы прогнать отдыхающих с частной территории.