Названа предварительная причина смерти семьи на турбазе в Алтайском крае

Следователи назвали предварительную причину смерти семьи с двумя детьми, чьи тела обнаружили накануне на территории туристической базы в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

Сотрудники СК провели осмотр тел потерпевших, установлено, что смерть семьи наступила в ночь на 27 июля. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

«Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — добавили в ведомстве.

Ранее на туристической базе в Алтайском районе Алтайского края были найдены четыре тела в номере. Предварительно установлено, что погибшие прибыли на базу 26 июля из Барнаула. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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