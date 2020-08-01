Число выздоровевших после COVID пациентов в Москве достигло 180 581

За минувшие сутки в Москве врачи вылечили еще 1 413 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Отмечается, что общее число выздоровевших в городе достигло 180 581.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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