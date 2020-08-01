Опрос показал, сколько россиян готовы полететь за границу в августе

Стало известно, сколько россиян обрадовались открытию границ с рядом стран и готовы ли они провести в них отпуск. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

С энтузиазмом новость о возобновлении международного сообщения восприняли 24% респондентов. Половина опрошенных отнеслись к открытию границ равнодушно, а 26% заявили, что их эта новость не радует.

В Турцию готовы полетать в августе 7,4% россиян, около 7% еще не решили, а почти 80% не планируют отпуск в этой стране.

В Великобританию готовы купить билеты 6% респондентов, 5% еще сомневаются, а 14,5% рассказали, что если и полетят, то точно не этим летом. 74% опрошенных не собираются в эту страну.

В Танзании согласны отдохнуть 11,5% россиян. Еще 17% отметили, что эта страна слишком экзотична, 67% заявили, что лететь в эту страну не планируют.

Опрос проводился среди 2,3 тысячи человек.

1 августа Россия возобновила приостановленное с конца марта авиасообщение с рядом стран. Из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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