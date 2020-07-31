Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет действие российского законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, ответственность за курение вейпов в неположенных местах будет караться административным штрафом. Вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств будет караться законом.

Кроме того, демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий запретят на телевидении без соответствующей маркировки.

Штрафы, по новым правилам, остаются такими же, которые распространяются на обычные сигареты.

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