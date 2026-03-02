Еще одна группа россиян эвакуирована из Ирана

Азербайджан обеспечил эвакуацию из Ирана 35 граждан России. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АPА.

По его информации, россияне перешли на азербайджанскую территорию через погранично-пропускной пункт Астара.

Незадолго до этого стало известно, что группа из около 15 граждан РФ была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

Днем 1 марта сообщалось, что Азербайджан содействует России в вопросе эвакуации ее граждан из Ирана. Азербайджанская сторона уже выдала разрешение на пересечение границы с Ираном 500 россиянам в рамках эвакуации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

