В Санкт-Петербурге на день ВДВ отключат фонтаны

Госпредприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» приостановит работу фонтанов в городе 2 августа в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — пояснили в пресс-службе.

По ее информации, с 9.00 воскресенья до 9.00 понедельника не будут работать фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

При необходимости могут быть отключены и другие фонтаны, если со стороны горожан будут предприняты попытки массовых купаний, отметили в «Водоканале».

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