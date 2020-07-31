Под Волгоградом ФСБ раскрыла ячейку экстремистской организации
В Волгоградской области ФСБ задержала пятерых участников и руководителя ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на службу.
«ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в Российской Федерации международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — говорится в сообщении.
При обысках правоохранители извлекли запрещенную Минюстом литературу и другие материалы, подтверждающие причастность к организации «Таблиги Джамаат».
Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Госизмена: ФСБ задержала военного моряка в Севастополе
— ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
— ФСБ задержала сторонников ИГ (организация запрещена в России)*, готовивших атаки на силовиков