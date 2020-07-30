В США умерла собака с коронавирусом
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В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране, пишет журнал National Geographic.
Отмечается, что семилетний пес Бадди заразился больше месяца назад, у него появились проблемы с дыханием.
11 июля овчарка скончалась. Согласно медицинской карте, собака, скорее всего, болела онкологическим заболеванием. Ветеринары не исключают, что пес погиб из-за рака. Точную причину смерти установит экспертиза.
В США коронавирус еще подтвердился у тигра, льва и двух кошек.
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