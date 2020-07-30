Собянин: снижение суточных показателей по COVID-19 в Москве маловероятно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатели суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Москве достигли минимального уровня, сообщает «Интерфакс».

«В ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», — сказал Собянин.

По его словам, данные показатели в ближайшее время не опустятся ниже, так как в столице проживают миллионы людей и сотни тысяч приезжают из регионов.

По последним данным, в Москве зафиксировано 260 664 случая COVID-19. За последние сутки заразились 678 человек. С начала пандемии погибли 4 446 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.

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