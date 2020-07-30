Бразилия разрешает иностранцам полеты в страну, несмотря на COVID-19

Бразилия, занимающая второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, разрешает иностранцам въезжать в страну воздушным транспортом. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на официально опубликованный указ, подписанный четырьмя министрами, в том числе главой Минздрава страны Эдуардо Пазуэлло.

Отмечается, что прибыть в страну сухопутным и морским транспортом все еще невозможно.

За последние сутки в Бразилии зарегистрировано 69 750 новых случаев заболевания COVID-19 и 1595 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 552 265 случаев заражения и 90 134 случаев смерти.

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