CNN опубликовал карту Курильских островов в составе Японии

Американский телеканал CNN в одном из материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России.

Так, в посвященном деятельности Военно-воздушных сил Японии материале на карте министерства обороны страны указаны маршруты полетов российских и китайских самолетов.

При этом южные острова Курильского архипелага на ней отнесены к территории Японии, а не России. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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