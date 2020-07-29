Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера

Телеканал «Беларусь 1» опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании «Вагнер» в Минске.

Ранее белорусское агентство «БелТА» сообщило, что задержанные являются гражданами России.

СМИ сообщали, что они планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии в период избирательной кампании.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что сообщения о задержании российских граждан вызывают большие сомнения и не соответствуют действительности. Он отметил, что информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России.

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