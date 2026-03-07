В Рязанской области задержаны 11 поездов

В Рязанской области задерживаются 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

В компании уточнили, что на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области произошло отключение напряжения контактной сети, в результате чего движение поездов было временно приостановлено.

Отмечается, что в настоящее время движение открыто по одному пути. С задержкой следуют поезда из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти, Орска в Москву, а также составы из Москвы в Саранск и Самару и поезд Санкт-Петербург — Оренбург, сообщили в МЖД.

2 марта в Пермском крае на Свердловской железной дороге произошел сход вагонов грузового состава. По данным СК, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда.

В результате ЧП никто не пострадал, однако ущерб нанесен железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, были задержаны более 40 грузовых и три пассажирских состава. Центральное МСУТ СК РФ проводит проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись.