Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Рязанской области задержаны 11 поездов

МЖД: в Рязанской области задержалось 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области задерживаются 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

В компании уточнили, что на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области произошло отключение напряжения контактной сети, в результате чего движение поездов было временно приостановлено.

Отмечается, что в настоящее время движение открыто по одному пути. С задержкой следуют поезда из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти, Орска в Москву, а также составы из Москвы в Саранск и Самару и поезд Санкт-ПетербургОренбург, сообщили в МЖД.

2 марта в Пермском крае на Свердловской железной дороге произошел сход вагонов грузового состава. По данным СК, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда.

В результате ЧП никто не пострадал, однако ущерб нанесен железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, были задержаны более 40 грузовых и три пассажирских состава. Центральное МСУТ СК РФ проводит проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!