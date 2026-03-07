Россиянам объяснили, что делать с февральскими квитанциями ЖКХ со старой датой

Россияне, которые увидели в квитанциях за февраль срок оплаты «до 10 марта», могут оплачивать счета до 15-го числа. При этом они могут обратить внимание управляющей компании на неверную дату в платежке. Об этом РИА Новости рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что с 1 марта в России вступили в силу новые правила. Теперь платежные документы за жилье и коммунальные услуги должны приходить гражданам до пятого числа, а оплатить услуги за прошлый месяц необходимо не позднее 15-го числа.

По словам Бондаря, если в квитанции за февраль по-прежнему указан срок «до 10 марта», это может быть связано с человеческим фактором. Он пояснил, что расчетные центры и управляющие компании не всегда успевают сразу обновить шаблоны квитанций, поэтому некоторые из них могли напечатать платежки по старым правилам. Эксперт отметил, что в такой ситуации поводов для беспокойства нет, поскольку юридически оплачивать счета можно до 15-го числа.

Бондарь также напомнил, что по закону пени начисляются только при просрочке платежа. Если управляющая компания начнет начислять их раньше, это будет нарушением закона, на которое можно пожаловаться в жилищную инспекцию.

Он добавил, что жители могут сообщить управляющей компании о неправильной дате в квитанции и указать на необходимость исправить ее. Сделать это можно через ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Эксперт подчеркнул, что теперь единый срок оплаты коммунальных услуг установлен для всей страны. По его словам, раньше компании и жители могли договариваться о собственных сроках, однако теперь это невозможно, и собственникам жилья достаточно помнить о 15-м числе.

