В России допустили намеренное уничтожение истребителей США в Кувейте

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин в беседе с «МК» высказал мнение, что кувейтский пилот преднамеренно сбил три американских истребителя F‑15E Strike Eagle, а не случайно, как заявили официальные власти.

Эксперт отмечает, что перепутать беспилотник с мощным истребителем F‑15 даже единожды маловероятно, а трижды подряд — это «уже что‑то за гранью фантастики».

Лямин также обратил внимание на последовательность действий. По его словам, речь идет не о случайном попадании по одному воздушному судну, а о серии ударов по трем разным истребителям.

Кроме того, были F-15E были сбиты с достаточно близкого расстояния, что может свидетельствовать о преднамеренности действий кувейтского военного, добавил сотрудник ЦАСТ.

2 марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

