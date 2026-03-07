Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В России допустили намеренное уничтожение истребителей США в Кувейте

Лямин: сбивший три истребителя США кувейтский пилот действовал преднамеренно
U.S. Air Force/ZUMA Press Wire/Reuters

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин в беседе с «МК» высказал мнение, что кувейтский пилот преднамеренно сбил три американских истребителя F‑15E Strike Eagle, а не случайно, как заявили официальные власти.

Эксперт отмечает, что перепутать беспилотник с мощным истребителем F‑15 даже единожды маловероятно, а трижды подряд — это «уже что‑то за гранью фантастики».

Лямин также обратил внимание на последовательность действий. По его словам, речь идет не о случайном попадании по одному воздушному судну, а о серии ударов по трем разным истребителям.

Кроме того, были F-15E были сбиты с достаточно близкого расстояния, что может свидетельствовать о преднамеренности действий кувейтского военного, добавил сотрудник ЦАСТ.

2 марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

Ранее сбивший три американских F-15 летчик из Кувейта вошел в историю.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!