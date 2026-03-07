США заподозрили Китай в поддержке Ирана. Пекин может передать Тегерану детали для ракет

Последствия авиаудара Израиля и США по Тегерану, 2 марта 2026 года

США получили разведданные о том, что Китай может передать Ирану компоненты для ракет и оказать финансовую помощь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, Пекин действует осторожно и пока избегает прямого вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, одновременно пытаясь защитить свои энергетические поставки из региона и безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Американские власти обладают разведданными, указывающими на то, что Китай может рассматривать возможность оказания Ирану финансовой помощи и передачи компонентов для ракет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомые с оценками американских разведслужб.

По данным собеседников канала, речь идет о возможных поставках деталей и компонентов, которые могут использоваться при производстве ракет, а также о финансовой поддержке Тегерана на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

При этом источники CNN отмечают, что Китай действует осторожно и пока избегает шагов, которые могли бы свидетельствовать о прямом вмешательстве в конфликт. Один из источников отметил, что Пекин заинтересован в прекращении войны, поскольку дальнейшая эскалация может поставить под угрозу поставки энергоресурсов, от которых зависит китайская экономика.

Что говорят в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял, что Китай «на самом деле не является фактором» в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке.

В то же время власти США в последние годы неоднократно заявляли о возможной технологической поддержке иранской ракетной программы со стороны иностранных компаний и посредников.

Так, в мае 2025 года министерство финансов США ввело санкции против ряда физических и юридических лиц, включая компании в Китае и Гонконге. По оценке Вашингтона, они участвовали в поставках материалов и технологий, которые могли использоваться для производства баллистических ракет в Иране.

Китай и иранская нефть

Китай остается одним из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным Bloomberg, закупки иранской нефти играют важную роль для китайского импорта энергоресурсов, однако Пекин в значительной степени зависит и от поставок из других государств Персидского залива.

В связи с этим китайские власти стремятся избежать масштабных перебоев в транспортировке нефти и газа из региона. Источники издания сообщали, что Пекин призывал Тегеран не предпринимать действий, которые могли бы нарушить экспорт газа из Катара или создать угрозу для поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.

Агентство Reuters сообщало, что Китай ведет переговоры с Ираном по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, обсуждается безопасный проход нефтяных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ из Катара.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит около пятой части всей нефти, перевозимой морским транспортом.

На фоне обострения ситуации в регионе часть судов начала менять маршруты, а стоимость морских перевозок выросла.