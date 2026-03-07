Стало известно, сколько Месси получает в «Интер Майами»

Совладелец американского «Интер Майами» Хорхе Мас раскрыл, сколько в клубе платят аргентинскому нападающему Лионелю Месси, заявив, что тот оправдывает высокие затраты. Слова Маса приводит Bloomberg.

«Мне нужны спонсоры, а они должны быть мирового уровня, потому что футболисты дорогие. Я плачу Месси, стоящему каждого пенни, от 70 до 80 миллионов долларов в год с учетом всего», – сказал Мас.

В 2025 году Месси вместе с «Интер Майами» выиграл МЛС.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее Месси начали травить из-за визита в Белый дом к Трампу.