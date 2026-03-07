Врач развеял миф о дефиците витамина D у большинства россиян

С витамином D, в последнее десятилетие связано много мифов, например, что дефицит его обнаружен у 70% населения, и именно он приводит к развитию множества заболеваний, таких как депрессия, синдром хронической усталости, нарушения репродуктивной системы, ожирения. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

«Последние исследования опровергли эти связи и рекомендуют с большой осторожностью подходить к назначению витамина D, более того, нет консенсуса в референтных интервалах содержания витамина D, исследователи в США, Европе и Китае дают разные цифры, отличающиеся в разы», — рассказал врач.

Результаты исследования, проведенного в 2022–2023 годах в клинико-диагностических лабораториях во всех регионах Российской Федерации, показали, что недостаточность витамина D есть у 29,61% обследованных лиц, дефицит — у 22,94%, выраженный дефицит — у 3,92%.

«Поэтому в последних рекомендациях, доктора категорически отказались от назначения высоких (более 10000МЕ) доз данного препарата. И самостоятельно назначать себе такие высокие дозы витамина нельзя! Если вы подозреваете у себя дефицит, сдайте анализы и обратитесь к врачу. Симптомы передозировки витамина D наиболее опасны и включают в себя судороги (особенно в детском возрасте), нарушения сердечного ритма, отложения камней в почках и остеопороз. При любых симптомах передозировки необходимо прекратить прием витаминов и обратиться к врачу. Лечение передозировок жирорастворимых витаминов может затянуться на годы», — заключил врач.

