Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Евросоюзе

Дмитриев: дорогая энергия душит промышленность ЕС
Roman Naumov/Global Look Press

Конкурентоспособность Европы стоит под большим вопросом из-за дорогой энергии. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

«Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперед», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию в издании Eastern Herald, в которой говорилось о резком росте цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что цены на нефть продолжают стремительно расти, поскольку закрытие Ормузского пролива сохраняется, блокируя поток энергоносителей из Ближнего Востока. Средняя цена на обычный бензин по данным AAA 6 марта выросла еще на семь центов, до $3,32 за галлон.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее движение судов через Ормузский пролив сократилось на 90% из-за напряженности на Ближнем Востоке.

 
