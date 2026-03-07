В ЛДПР предложили убрать перегородки и стекла на свиданиях матерей и детей в тюрьмах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Минюст России с предложением изменить правила проведения свиданий в учреждениях уголовно-исполнительной системы между матерями и детьми, не достигшими возраста 14 лет. Соответствующее обращение имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Свидания «через стекло» могут оказывать стрессовое воздействие на ребенка и нарушать эмоциональную связь с родителем. В этой связи ЛДПР полагает целесообразным предоставить право женщинам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на свидания с детьми, не достигшими возраста 14 лет, в помещениях без разделительных перегородок или защитного стекла, при условии соблюдения иных мер безопасности», — говорится в обращении к Минюсту.

Согласно российскому законодательству, свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами проводятся под контролем сотрудников СИЗО в специально оборудованных для этих целей помещениях через разделительную перегородку, исключающую передачу предметов, но не препятствующую визуальному общению и переговорам.

«Сегодня встречи заключенных матерей с детьми проходят буквально в стерильных условиях — за стеклом, за перегородкой. Это не общение, а его издевательская имитация. Ребенок, лишённый материнского тепла, получает психологическую травму на всю жизнь. Государство ограничивает права и свободу женщин, оступившихся на своем жизненном пути. Но дети ни в чем не виноваты, чтобы ограничивать их право на маму и свободу быть рядом с ней. Мы не вправе допускать, чтобы тюремные порядки разрушали будущее граждан нашей страны», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».

В марте заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов сообщил, что количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось до исторического минимума.

