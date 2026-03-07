Размер шрифта
Стала известна реакция Зеленского на решение Орбана заблокировать кредит для Украины

NZZ: решение Орбана заблокировать кредит Украине вызвало ярость у Зеленского
Mindaugas Kulbis/AP

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать кредит Евросоюза Украине на €90 млрд вызвало ярость у украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Венгерский лидер также не позволил ввести новые санкционные меры ради оказания давления на Россию.

По данным издания, действия Орбана разъярили Зеленского, который теперь находится в сложнейшем положении.

23 февраля Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и выделение €90 млрд Украине.

5 марта Зеленский заявил, что он передаст ВСУ адрес Орбана, если Венгрия продолжит блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что ни одна страна не имеет права угрожать Венгрии. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозы Зеленского переходом красных линий.

Ранее в бундестаге назвали «аферой» ситуацию с нефтяной блокадой Венгрии.

 
