Стало известно, где подешевела аренда квартир

«Яндекс аренда»: съемные однушки в Нижнем Новгороде подешевели на 6,6% в феврале

Средняя цена долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках в феврале в основном оставалась на уровне марта или снижалась. Больше всего подешевели однокомнатные и двухкомнатные квартиры, следует из данных сервиса «Яндекс Аренда» (есть у «Газеты.Ru»). Так, съемные однушки в Нижнем Новгороде упали в цене на 6,6% за месяц, что оказалось почти в четыре раза больше, чем в среднем по России.

В среднем по миллионникам средняя цена аренды студий составила 29 тыс. рублей в месяц (+0,2% за месяц), однокомнатных квартир — 31 тыс. рублей, (-1,7%), двухкомнатных — 40 тыс. рублей (-1,4%), трехкомнатных — 53 тыс. рублей (-0,6%).

При этом предложение съемных квартир заметно выросло. Количество объявлений о сдаче студий увеличилось на 16,8%, однокомнатных квартир — на 14,8%, двухкомнатных — на 10,6%, трехкомнатных — на 8,6%.

Аналитики объяснили динамику цен сезонным фактором. Зимой активность арендаторов обычно ниже, а число предложений на рынке растет быстрее спроса.

Среди городов-миллионников снижение средней цены аренды студий в феврале было зафиксировано в Москве — до 68 тыс. рублей (-2,5%) и Санкт-Петербурге — до 35 тыс. рублей(-2,5%).

Наиболее заметное снижение ставок аренды однокомнатных квартир в феврале произошло в Екатеринбурге — до 31 тыс. рублей (-7,2%), Нижнем Новгороде — до 32 тыс. рублей(-6,6%), Воронеже — до 20 тыс. рублей(-5,4%), Самаре — до 28 тыс. рублей (-5,1%) и Челябинске — до 23 тыс. рублей (-5,1%).

Снижение также было зафиксировано в Санкт-Петербурге — до 40 тыс. рублей (-4,9%), Краснодаре — до 25 тыс. рублей (-2,5%), Волгограде — до 23 тыс. рублей (-1,9%) и Москве — до 76 тыс. рублей(-1%).

Снижение средней цены аренды «двушек» в феврале было отмечено в Ростове-на-Дону — до 36 тыс. рублей (-3,5%), Екатеринбурге — до 39 тыс. рублей (-2,9%), Самаре — до 34 тыс. рублей (-2,9%), Москве — до 102 тыс. рублей (-1,9%) и Уфе — до 30 тыс. рублей (-1%).

В сегменте трехкомнатных квартир в феврале цены на аренду почти не изменились. В Санкт-Петербурге медианная ставка составила 84 тыс. рублей (-0,8%), в Уфе — 40 тыс. рублей (-0,1%).

По оценкам аналитиков, в марте рынок аренды начнет постепенно оживляться. Однако значительного роста цен в ближайшее время ожидать не стоит: активизация спроса обычно происходит постепенно и приводит к плавным изменениям цен.

