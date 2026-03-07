Британию призвали защитить страны Персидского залива от Ирана

Джонатан Браун: Британии нужно защитить своих союзников в Персидском заливе

Боевые действия на Ближнем Востоке являются «в значительной степени» войной Великобритании, и Лондон должен защитить своих союзников в Персидском заливе. Об этом в статье для The Spectator написал бывший операционный директор партии Reform UK и гендиректор аналитического центра «За лучшую Британию» Джонатан Браун.

По его словам, страны Персидского залива «были созданы Великобританией», Лондон является «местом отдыха элиты» этих государств, в регионе проживает около 300 тысяч британских граждан, а также экономика Британии «тесно связана» с экономикой стран залива. Именно поэтому Британия должна «пересмотреть» свою стратегию и защитить эти государства, убежден автор.

«Политики забывают, что судьба Великобритании неразрывно связана с Персидским заливом. Это в значительной степени наша война, и мы растратили все свои рычаги влияния. <…> В ближайшие месяцы и годы Великобритании нужно активизировать свои усилия в интересах стран Персидского залива», — подчеркнул Браун.

По его словам, Лондон не должен отказываться от своих союзников в Европе, однако он обязан признать, что британская история и экономика «подразумевают наличие интересов за пределами континента».

«Снова взяв на себя часть бремени защиты Персидского залива, мы, возможно, сможем вернуть себе какую-то значимость и влияние в этом регионе, пока не стало слишком поздно», — отметил Браун.

В марте СМИ писали, что Великобритания может присоединиться к ударам США и Израиля по Ирану. Также британский премьер Кир Стармер отмечал, что Лондон наращивал силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна была помочь США в атаке на Иран. Затем газета The Daily Telegraph написала, что Трамп назвал Стармера неудачником из-за его нерешительной позиции по Ирану.

