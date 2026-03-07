Из Ирана эвакуировали всех сотрудников посольства Азербайджана

РИА: весь персонал дипмиссии Азербайджана в Тегеране эвакуирован из Ирана

Все сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу республики.

«Завершена эвакуация сотрудников дипломатической миссии Азербайджанской Республики в Иране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 6 марта были эвакуированы из Ирана 11 азербайджанских дипломатов.

До этого сообщалось, что девять сотрудников азербайджанской дипмиссии были эвакуированы из Ирана через пограничный пункт пропуска «Астара». По данным СМИ, переход через границу прошел безопасно. На пункте пропуска были проведены проверка документов, регистрация и другие необходимые процедуры.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ждет от Тегерана результатов расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани 5 марта. Тогда сообщалось о падении нескольких дронов в районе аэропорта Нахичевани. Согласно информации азербайджанской стороны, эти БПЛА были запущены с территории Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о предотвращении в терактов в Азербайджане, которые готовил Иран.