В Коврове подросток угнал экскаватор и обокрал супермаркет

В Коврове будут судить подростка за угон спецтехники и кражу из магазина

В Коврове перед судом предстанет 16-летний местный житель, который в ноябре прошлого года угнал экскаватор, заведя при помощи ножа, а спустя неделю обокрал супермаркет. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Молодой человек шел по улице Чайковского и заметил припаркованный экскаватор KOMATSU. Кабина оказалась не заперта. Внутри ключей не было, но юноша сумел завести двигатель с помощью ножа. Он немного прокатился, после чего вытащил нож из замка зажигания и ушел.

Спустя две недели подросток он совершил кражу продуктов в из супермаркета. Уголовное дело об угоне и краже направлено в Ковровский городской суд. Подростку грозит наказание, вплоть до реального срока.

