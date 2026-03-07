США отправят третий авианосец на Ближний Восток для участия в операции против Ирана

Третий американский авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») будет отправлен на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Недавно авианосец завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро он пересечет Атлантический океан. Судно будет дислоцировано в восточном Средиземноморье.
Американское командование уже направило на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln (»Авраам Линкольн») и USS Gerald R. Ford (»Джеральд Форд»).
Накануне сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Ирана нанесли удар по авианосцу «Авраам Линкольн».
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.
Ранее в Иране заявили, что США израсходовали резервы оружия для Третьей мировой.