США отправят третий авианосец на Ближний Восток для участия в операции против Ирана

Fox News: третий авианосец США «Джордж Буш» будет отправлен на Ближний Восток

Третий американский авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») будет отправлен на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Недавно авианосец завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро он пересечет Атлантический океан. Судно будет дислоцировано в восточном Средиземноморье.

Американское командование уже направило на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln (»Авраам Линкольн») и USS Gerald R. Ford (»Джеральд Форд»).

Накануне сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Ирана нанесли удар по авианосцу «Авраам Линкольн».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране заявили, что США израсходовали резервы оружия для Третьей мировой.