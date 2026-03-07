Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина протаранил бывшую жену и ее друзей, которые ужинали в кафе

В Таиланде ревнивый мужчина врезался в столик в кафе, где ужинала бывшая жена
Kan Chana/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде 62-летний мужчина протаранил на пикапе веранду кафе, где ужинала его бывшая жена с друзьями, пострадали семь человек, двое в критическом состоянии. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Бурирам. 34-летняя Пенсри с семью друзьями отмечала отъезд приятеля за границу. Около девяти часов вечера в кафе на большой скорости влетел белый пикап и врезался прямо в их столик. Травмы получили семь человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, не пострадал только один участник застолья.

За рулем оказался бывший муж Пенсри — 62-летний Саморн. Друг женщины сообщил полиции, что тот дважды проезжал мимо и смотрел на компанию. Знакомые говорят о ревности из-за нового бойфренда. Сам водитель утверждает, что уронил телефон и отвлекся, даже не зная, что жена была в кафе. Ему предъявили обвинение в неосторожном вождении. Если умысел докажут, статью могут переквалифицировать в покушение.

Ранее россиянин избил бывшую девушку из-за переписки с другим.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!