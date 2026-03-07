Мужчина протаранил бывшую жену и ее друзей, которые ужинали в кафе

В Таиланде 62-летний мужчина протаранил на пикапе веранду кафе, где ужинала его бывшая жена с друзьями, пострадали семь человек, двое в критическом состоянии. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Бурирам. 34-летняя Пенсри с семью друзьями отмечала отъезд приятеля за границу. Около девяти часов вечера в кафе на большой скорости влетел белый пикап и врезался прямо в их столик. Травмы получили семь человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, не пострадал только один участник застолья.

За рулем оказался бывший муж Пенсри — 62-летний Саморн. Друг женщины сообщил полиции, что тот дважды проезжал мимо и смотрел на компанию. Знакомые говорят о ревности из-за нового бойфренда. Сам водитель утверждает, что уронил телефон и отвлекся, даже не зная, что жена была в кафе. Ему предъявили обвинение в неосторожном вождении. Если умысел докажут, статью могут переквалифицировать в покушение.

