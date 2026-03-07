В России начнут контролировать некоторые сделки с недвижимостью

В России с 10 марта начнет действовать новый порядок финансового контроля за сделками с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.

Он пояснил, что приказом Росфинмониторинга установлены пороговые суммы, после превышения которых денежные операции при сделках с недвижимостью подлежат обязательному контролю. Для кредитных организаций и филиалов иностранных банков этот порог установлен на уровне 75 млн рублей, а для компаний-посредников при купле-продаже недвижимости — 5 млн рублей. По словам депутата, правило распространяется как на наличные, так и на безналичные расчеты. Он также отметил, что передавать сведения о таких операциях в Росфинмониторинг организации обязаны с 1 апреля 2026 года.

Гаврилов подчеркнул, что внимание будет уделяться не самой недвижимости и не факту владения ею, а именно денежной операции по сделке. По его словам, обязанность передавать информацию в Росфинмониторинг возлагается не на покупателя и не на продавца, а на организации из так называемого антиотмывочного контура — банки, филиалы иностранных банков, а также компании и индивидуальных предпринимателей, которые выступают посредниками при купле-продаже недвижимости. Депутат отметил, что гражданам не нужно будет самостоятельно подавать какие-либо дополнительные документы или уведомления.

Парламентарий пояснил, что крупные денежные расчеты при покупке недвижимости исторически остаются удобным каналом для маскировки сомнительного происхождения средств, фиктивного посредничества и непрозрачных схем оплаты. По его словам, теперь государство получает инструмент для мониторинга крупных финансовых потоков еще на этапе проведения расчетов.

Гаврилов также обратил внимание на различие пороговых значений. Он отметил, что для уровень от 75 млн рублей, тогда как для посредников на рынке недвижимости он значительно ниже. По словам депутата, это связано с тем, что посреднический канал традиционно считается более рискованным с точки зрения возможного отмывания средств. Закон, как уточнил парламентарий, позволил устанавливать разные пороги для различных организаций, и Росфинмониторинг воспользовался этим правом, настроив контроль в зависимости от типа участника рынка и канала проведения сделки.

Ранее адвокат рассказал, что обязательно нужно проверить перед покупкой жилья.