Над Россией за ночь уничтожены 124 украинских БПЛА. Военная операция, день 1473-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1473-й день
Александр Река/ТАСС

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 124 украинских БПЛА, в том числе летевший на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России. 29 — над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, 9 — над Рязанской, 8 — над Калужской, 7 — над Воронежской. По 6 дронов сбито над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом, по 5 — над Тульской и Самарской, 3 — над Липецкой и Московским регионом (один летел на Москву), по 2 — над Саратовской и Ульяновской, 1 — над Ивановской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:03

В Киеве зафиксированы сильные пожары на энергообъектах после ночных ударов, в городе и области перебои с электричеством.

8:56

Операторы ударных FPV-дронов Южной группы войск уничтожили возле Константиновки в ДНР бронетранспортер ВСУ Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) производства Швеции, сообщили в Минобороны РФ.

8:47

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях, поезда меняют маршруты, сообщили в компании «Украинские железные дороги».

8:19

Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

8:05

🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами 124 украинских БПЛА.

8:00

Сегодня 1473-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
