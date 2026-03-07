Над Россией за ночь уничтожены 124 украинских БПЛА. Военная операция, день 1473-й

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 124 украинских БПЛА, в том числе летевший на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России. 29 — над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, 9 — над Рязанской, 8 — над Калужской, 7 — над Воронежской. По 6 дронов сбито над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом, по 5 — над Тульской и Самарской, 3 — над Липецкой и Московским регионом (один летел на Москву), по 2 — над Саратовской и Ульяновской, 1 — над Ивановской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.