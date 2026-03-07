Над Россией за ночь уничтожены 124 украинских БПЛА. Военная операция, день 1473-й

В Киеве зафиксированы сильные пожары на энергообъектах после ночных ударов, в городе и области перебои с электричеством.
Операторы ударных FPV-дронов Южной группы войск уничтожили возле Константиновки в ДНР бронетранспортер ВСУ Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) производства Швеции, сообщили в Минобороны РФ.
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях, поезда меняют маршруты, сообщили в компании «Украинские железные дороги».
Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами 124 украинских БПЛА.
