Назван российский регион, лидирующий по запасам нефти

Лидером по запасам нефти в России назван Ханты-Мансийский автономный округ

Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (11 млрд тонн нефти). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

В общей сложности в России учтено около 31 млрд тонн разведанных и предварительно оцененных запасов «черного золота». То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех балансовых запасов страны.

В регионе находятся одни из крупнейших в России месторождений: Приобское (1,6 млрд тонн), Красноленинское (1,1 млрд тонн), Самотлорское (815 млрд тонн), Приразломное (365 млрд тонн).

Далее в списке по крупнейшим запасам нефти следует Ямало-Ненецкий автономный округ. Там расположены месторождения Русское (более 440 млн тонн), Восточно-Мессояхское (345 млн тонн), Ямбургское (275 млн тонн). Всего в регионе зафиксировано 4,1 млрд тонн нефтяных запасов.

В топ-3 также вошел Красноярский край с 3,4 млрд тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение (около 1,3 млрд тонн), Юрубчено-Тохомское (500 млн тонн), Ванкорское (255 млн тонн), Куюмбинское (215 млн), Тагульское (210 млн тонн).

Ранее вице-премьер России заявил, что стране хватит нефти минимум на 62 года.