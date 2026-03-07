Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Назван российский регион, лидирующий по запасам нефти

Лидером по запасам нефти в России назван Ханты-Мансийский автономный округ
Eli Hartman/Reuters

Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (11 млрд тонн нефти). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

В общей сложности в России учтено около 31 млрд тонн разведанных и предварительно оцененных запасов «черного золота». То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех балансовых запасов страны.

В регионе находятся одни из крупнейших в России месторождений: Приобское (1,6 млрд тонн), Красноленинское (1,1 млрд тонн), Самотлорское (815 млрд тонн), Приразломное (365 млрд тонн).

Далее в списке по крупнейшим запасам нефти следует Ямало-Ненецкий автономный округ. Там расположены месторождения Русское (более 440 млн тонн), Восточно-Мессояхское (345 млн тонн), Ямбургское (275 млн тонн). Всего в регионе зафиксировано 4,1 млрд тонн нефтяных запасов.

В топ-3 также вошел Красноярский край с 3,4 млрд тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение (около 1,3 млрд тонн), Юрубчено-Тохомское (500 млн тонн), Ванкорское (255 млн тонн), Куюмбинское (215 млн), Тагульское (210 млн тонн).

Ранее вице-премьер России заявил, что стране хватит нефти минимум на 62 года.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!