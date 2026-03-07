Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД призвали США «не раскачивать лодку» словами о ядерных испытаниях

Рябков: США не стоит раскачивать лодку словами о возобновлении ядерных испытаний
MFA Russia/Global Look Press

Вашингтон должен проявить максимальную сдержанность и «не раскачивать лодку» заявлениями о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, подобная риторика со стороны США может стать причиной того, что «лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями», может легко пойти ко дну.

Российский дипломат также напомнил, что Москва уже не раз говорила о том, что высказывания американской стороны на тему возобновления ядерных испытаний «носят дестабилизирующий характер».

До этого агентство Reuters, ссылаясь на представителя американского Госдепартамента, сообщило, что в Женеве представители США провели встречу с делегацией из России, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД в свою очередь отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее в России выразили сожаление в связи с отказом США от ДСНВ.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!