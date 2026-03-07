В МИД призвали США «не раскачивать лодку» словами о ядерных испытаниях

Вашингтон должен проявить максимальную сдержанность и «не раскачивать лодку» заявлениями о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, подобная риторика со стороны США может стать причиной того, что «лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями», может легко пойти ко дну.

Российский дипломат также напомнил, что Москва уже не раз говорила о том, что высказывания американской стороны на тему возобновления ядерных испытаний «носят дестабилизирующий характер».

До этого агентство Reuters, ссылаясь на представителя американского Госдепартамента, сообщило, что в Женеве представители США провели встречу с делегацией из России, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД в свою очередь отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее в России выразили сожаление в связи с отказом США от ДСНВ.