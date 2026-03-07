В Саратовской области мальчик полез на сугроб и провалился в коллектор

В поселке Базарный Карабулак Саратовской области спасли мальчика, который пролез за ограждение моста, забрался на сугроб и провалился в коллектор. Об этом сообщает портал «Регион 64».

Инцидент произошел 5 марта в районе моста на улице Некрасова. Мальчик перелез через ограждение моста, поднялся на сугроб и провалился в коллектор. Самостоятельно выбраться он не мог, на помощь пришли прохожие.

Травм несовершеннолетний не получил.

До этого в Коми спасли ребенка, провалившегося в колодец. Он провел в ледяной воде почти 40 минут в ожидании помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ребенка из колодца и доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с переохлаждением.

Ранее в Северной Осетии прохожий спас мальчика, провалившегося под лед на озере.