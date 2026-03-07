Россиян призвали не рассматривать Шри-Ланку как транзитный пункт

Посольство РФ в Шри-Ланке не рекомендовало использовать страну для транзита

Посольство РФ в Шри-Ланке на фоне обострения на Ближнем Востоке не рекомендует россиянам рассматривать эту страну в качестве транзитного пункта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.

» <...> существует высокая вероятность дальнейших изменений в расписании полетов и ограничений в авиасообщении, что может привести к дополнительным трудностям при <...> возвращении на Родину», — отмечается в посте.

Дипломаты также посоветовали россиянам по возможности рассматривать альтернативные маршруты для возвращения в РФ, а также следить за информацией от авиакомпаний.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.