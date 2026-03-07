Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после трех пропущенных мячей

Издание L'Equipe поставило Сафонову оценку 5 после поражения «ПСЖ» от «Монако»
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L'Equipe за матч 25-го тура Лиги 1 с «Монако».

Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Столько же баллов у левого защитника Нуну Мендеша и форварда Брэдли Баркола. Все остальные игроки парижского клуба получили оценку в диапазоне от 2 до 4.

Встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась поражением хозяев со счетом 1:3. Сафонов, который вышел в стартовом составе, пропустил три мяча, причем один из них от российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

Ранее Лионеля Месси начали травить из-за визита в Белый дом к Дональду Трампу.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!