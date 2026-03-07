Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после трех пропущенных мячей

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L'Equipe за матч 25-го тура Лиги 1 с «Монако».

Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Столько же баллов у левого защитника Нуну Мендеша и форварда Брэдли Баркола. Все остальные игроки парижского клуба получили оценку в диапазоне от 2 до 4.

Встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась поражением хозяев со счетом 1:3. Сафонов, который вышел в стартовом составе, пропустил три мяча, причем один из них от российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

