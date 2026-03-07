Размер шрифта
Куба переходит на солнечные батареи из Китая

Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая
Куба в условиях энергетической блокады США начала использовать солнечные батареи из Китая. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Кубы в Австрии Пабло Берти Олива, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем с Китаем, они поставляют нам установки фотовольтаики. Мы используем их, в частности, для энергоснабжения больниц», — отметил он.

Посол добавил, что энергии солнечных батарей, к сожалению, не хватает, чтобы обеспечить всю страну, но без энергии солнца Кубе сложно было бы выжить.

18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Ранее на Кубе восстановили энергосистему после масштабного блэкаута.

 
